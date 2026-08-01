Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (01/08) - «Πέντε νέοι για απογείωση»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες του Σαββάτου (01/08).

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (01/08) - «Πέντε νέοι για απογείωση»
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Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να γεμίσει ποιότητα και να ανέβει επίπεδο, αφού οι Φαν Ντρόνγκελεν, Ντέσερς, Κάνγκουνα και ένας «6-8άρι» και ένας εξτρέμ είναι «5 νέοι για απογείωση».

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ είναι «Στο κόλπο για Κόστιτς» έχοντας κάνει την προσπάθειά της για τη συμφωνία με τον Σέρβο, ενώ ο Ολυμπιακός είναι «Αγκαλιά με Σαλάχ Εντίν» για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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