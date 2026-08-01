Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (01/08) - «Πέντε νέοι για απογείωση»
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες του Σαββάτου (01/08).
Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να γεμίσει ποιότητα και να ανέβει επίπεδο, αφού οι Φαν Ντρόνγκελεν, Ντέσερς, Κάνγκουνα και ένας «6-8άρι» και ένας εξτρέμ είναι «5 νέοι για απογείωση».
Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ είναι «Στο κόλπο για Κόστιτς» έχοντας κάνει την προσπάθειά της για τη συμφωνία με τον Σέρβο, ενώ ο Ολυμπιακός είναι «Αγκαλιά με Σαλάχ Εντίν» για το αριστερό άκρο της άμυνας.