Ολυμπιακός: Έρχεται Ελλάδα ο Σαλάχ Εντίν - Στο… ψάξιμο για επιθετικό

Σε συμφωνία με την Ρόμα για τον 24χρονο αριστερό μπακ φέρεται πως έχει φτάσει ο Ολυμπιακός. Το deal μεταξύ των δύο συλλόγων αναφέρει την απόκτηση του Μαροκινού άσου με τη μορφή του δανεισμού για έναν χρόνο και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, μ’ ένα ποσό από 7 έως 8 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, το γεγονός ότι ο διεθνής άσος έμεινε εκτός της αποστολής της Ρόμα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ουαλία επιβεβαιώνει ότι η αποχώρησή του βρίσκεται προ των πυλών. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξαν τόσο οι συζητήσεις που είχε με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, όσο και η επικοινωνία με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος του παρουσίασε το πλάνο και τον ρόλο που θα έχει στην ομάδα. Παράλληλα, η άφιξή του συνδέεται με το ενδεχόμενο αποχώρησης του Φρανσίσκο Ορτέγκα, που βρίσκεται σε επαφές για την επιστροφή του στην Αργεντινή για τη Ρίβερ Πλέιτ.

Στο… ψάξιμο για επιθετικό

Την ίδια ώρα, ο αποκλεισμός των Μεχντί Ταρέμι και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από την ευρωπαϊκή λίστα αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν έναν φορ που δεν θα έχει συμπληρωματικό ρόλο, αλλά θα μπορεί να διεκδικήσει άμεσα θέση στο βασικό σχήμα και να αυξήσει τον ανταγωνισμό δίπλα στον Ελ Κααμπί. Έτσι, οι επόμενες ημέρες αναμένονται ιδιαίτερα κρίσιμες, τόσο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σαλάχ-Εντίν όσο και για τις εξελίξεις στην επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού.