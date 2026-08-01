Τραγικός θάνατος για Βραζιλιάνο πρώην επιθετικό που είχε παίξει στην Ελλάδα - Τον καταπλάκωσε τοίχος

Θλίψη έχει προκαλέσει στην Βραζιλία, αλλά και την Ελλάδα, η είδηση του τραγικού θανάτου του Τάσιο Μάγια, μετά από τοίχο που τον καταπλάκωσε στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Τραγικός θάνατος για Βραζιλιάνο πρώην επιθετικό που είχε παίξει στην Ελλάδα - Τον καταπλάκωσε τοίχος
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Ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του σε ηλικία 41 ετών στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όταν καταπλακώθηκε από τοίχο που κατέρρευσε εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε, μεταξύ άλλων, η Αναγέννηση Επανομής, στην οποία ο Τάσιο είχε αγωνιστεί για ένα εξάμηνο τη σεζόν 2011-12, εκδίδοντας συλλυπητήρια ανακοίνωση.

Με τη φανέλα της ομάδας της Θεσσαλονίκης κατέγραψε έξι συμμετοχές στη Super League 2, σημειώνοντας δύο γκολ και μία ασίστ. Στην καριέρα του φόρεσε επίσης τις φανέλες των Μποταφόγκο, Φιγκεϊρένσε και ΤΣΣΚΑ Σόφιας, μεταξύ άλλων συλλόγων.

Η ανακοίνωση της Αναγέννησης Επανομής:

«Η Αναγέννηση Επανομής εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια του Τάσιο Μάια ντος Σάντος.

Ο πρώην επιθετικός της Μποταφόγκο, που είχε αγωνιστεί και στην Επανομή στη Β' Εθνική, σκοτώθηκε σε ηλικία 41 ετών, όταν καταπλακώθηκε από τοίχο που κατέρρευσε λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το Ρίο ντε Τζανέιρο, αφήνοντας πίσω πέντε νεκρούς.

Ο τοίχος κατέρρευσε σε δρόμο όπου ο Τάσιο εργαζόταν, σε ένα ιστορικό αρχοντικό με εντυπωσιακή θέα προς το διάσημο Όρος της Ζάχαρης και το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος γάμων».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η Μποταφόγκο, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια του πρώην ποδοσφαιριστή της.

Η ανακοίνωση της Μποταφόγκο:

«Με βαθιά θλίψη, η Μποταφόγκο εκφράζει τη λύπη της για τον θάνατο του πρώην ποδοσφαιριστή Τάσιο Μάια ντος Σάντος, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα μας το 2015, σε ηλικία 41 ετών. Ο Τάσιο έπεσε θύμα της κατάρρευσης ενός τοίχου κατά τη διάρκεια της ισχυρής καταιγίδας που έπληξε το Ρίο ντε Τζανέιρο.

Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, ο σύλλογος εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους συγγενείς, τους φίλους και όλους όσοι συνυπήρξαν με τον Τάσιο.

Αναπαύσου εν ειρήνη».

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