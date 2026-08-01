Ρεάλ Μαδρίτης: Τελεσίγραφο σε Βινίσιους για ανανέωση ή πώληση

Η Ρεάλ Μαδρίτης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην πλευρά του Βινίσιους Τζούνιορ αναφορικά με το μέλλον του στη «Βασίλισσα», καθώς η τελευταία πρόταση ανανέωσης που έχει καταθέσει θεωρείται και η οριστική.

Μετά από μήνες συζητήσεων χωρίς ουσιαστική εξέλιξη, οι δύο πλευρές δεν έχουν καταφέρει να βρουν σημείο συμφωνίας, με τη Ρεάλ να αποφασίζει πλέον να βάλει ένα τέλος στην αβεβαιότητα γύρω από το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «Marca», η διοίκηση της Ρεάλ έχει ενημερώσει το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή πως δεν πρόκειται να υπάρξει νέα βελτιωμένη πρόταση ή νέος κύκλος διαπραγματεύσεων. Η θέση του συλλόγου είναι συγκεκριμένη: εφόσον ο Βινίσιους αποδεχθεί τους υπάρχοντες όρους, θα υπογράψει την ανανέωση του συμβολαίου του.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Ρεάλ είναι διατεθειμένη να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησής του ακόμη και μέσα στο φετινό καλοκαίρι, προκειμένου να αποφύγει το σενάριο να μπει ο παίκτης στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και να αποχωρήσει αργότερα ως ελεύθερος.

Στη Μαδρίτη εξακολουθούν να θεωρούν τον Βινίσιους σημαντικό κομμάτι της ομάδας και επιθυμούν την παραμονή του, αναγνωρίζοντας την προσφορά του τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η διοίκηση δεν θέλει να διαταράξει τη μισθολογική ισορροπία των αποδυτηρίων και έχει θέσει συγκεκριμένα όρια στις διαπραγματεύσεις.

Την ίδια στιγμή, η επικείμενη άφιξη του Ντιομαντέ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο πλευρές της επίθεσης, δημιουργεί επιπλέον επιλογές για τον Μουρίνιο και μειώνει την εξάρτηση από τον Βραζιλιάνο εξτρέμ.

Έτσι, αν η διαφωνία για το νέο συμβόλαιο συνεχιστεί, το ενδεχόμενο ο Βινίσιους να βρεθεί εκτός βασικού πλάνου παύει να μοιάζει απίθανο και μετατρέπεται σε ένα σενάριο που εξετάζεται σοβαρά.