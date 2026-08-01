Στέφανος Τσιτσιπάς: Μέσω προκριματικών στο Masters του Μόντρεαλ

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας κατάφερε την τελευταία στιγμή να μπει στο ταμπλό ως alternate και θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (01/08), όχι πριν τις 22:30, τον Καναδό Κίγκαν Ράις, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.831 της παγκόσμιας κατάταξης.

Παρότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει πλέον ανέβει στο Νο.51 του κόσμου, οι λίστες συμμετοχής για το καναδικό Masters είχαν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια του Wimbledon, όταν ο 27χρονος βρισκόταν εκτός Top 80 και δεν μπορούσε να εξασφαλίσει απ’ ευθείας θέση στο κυρίως ταμπλό.

Η πρόκριση απαιτεί μία μόλις νίκη και ο Έλληνας πρωταθλητής είναι το μεγάλο φαβορί για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ράις και να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Εφόσον πάρει την πρόκριση, ο Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στο κυρίως ταμπλό απέναντι σε έναν εκ των Φαμπιάν Μαροζάν, Ρομάν Άντρές Μπουρουτσάγκα, Τιάγκο Τιράντε, Χούμπερτ Χούρκατς, Αντριάν Μαναρινό, qualifier, Τζένσον Μπρούκσμπι, Μαρτίν Λανταλούθε, Τζέιμς Ντάκγουορθ, Γιάνικ Χάνφμαν, Γκάμπριελ Ντιάλο, Μάριν Τσίλιτς, Μιομίρ Κετσμάνοβιτς, Ντάνιελ Αλτμάιερ ή Λούκα Βαν Άσε.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά μετά το 2018 που ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα συμμετάσχει σε προκριματική διαδικασία Masters, ενώ κάτι αντίστοιχο αναμένεται να συμβεί και λίγες ημέρες αργότερα στο Σινσινάτι (13-23/08). Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό στο Masters του Μόντρεαλ ξεκινούν τη Δευτέρα (03/08).