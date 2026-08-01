FIFA: Η αρχή του τέλους για Ινφαντίνο - Οι 2 εβδομάδες που του «τσαλάκωσαν» το μέλλον στην προεδρία

Στις 19 Ιουλίου, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας βρισκόταν δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, παραδίδοντας το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ισπανία. Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, η θέση του άρχισε να αμφισβητείται έντονα, με το «BBC» να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να πλησιάζει το τέλος της εποχής του και να θέτει το ερώτημα για τον πιθανό διάδοχό του.

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται το σχέδιο της FIFA για την παραχώρηση ποσοστού των εμπορικών δραστηριοτήτων και των διοργανώσεών της σε ιδιώτες επενδυτές. Η πρόταση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και τελικά αποσύρθηκε, ωστόσο η ζημιά στην εικόνα του Ινφαντίνο φαίνεται πως έχει ήδη γίνει.

Το πλάνο προέβλεπε τη δημιουργία ενός νέου εμπορικού σχήματος και την πώληση σημαντικού ποσοστού σε ιδιωτικά κεφάλαια. Η FIFA αναγκάστηκε να κάνει πίσω μετά τις αντιδράσεις από ομοσπονδίες, πολιτικούς και φιλάθλους, οι οποίοι εξέφρασαν φόβους ότι θα περιοριζόταν ο έλεγχος του ποδοσφαίρου στις κορυφαίες διοργανώσεις.

Η πιο έντονη αντίδραση ήρθε από την UEFA, η οποία έφτασε στο σημείο να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχής των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών από διοργανώσεις της FIFA. Στην αμφισβήτηση προστέθηκαν επίσης η CONCACAF και η Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία.

Η AFC δεν στάθηκε μόνο στην απόρριψη του συγκεκριμένου σχεδίου, αλλά εξέφρασε προβληματισμούς για τις διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων στη FIFA, δείχνοντας πως το ζήτημα αφορά ευρύτερα τον τρόπο λειτουργίας της Ομοσπονδίας.

Ανάλογο κλίμα καταγράφεται και στην CONCACAF, καθώς σύμφωνα με το BBC αρκετά μέλη της εμφανίζονται να έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στον Ινφαντίνο ή να θεωρούν ότι η ηγεσία του δεν μπορεί πλέον να διαχειριστεί αποτελεσματικά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, η εσωτερική αμφισβήτηση ενισχύθηκε μετά την παραίτηση του Κάρλος Κορδέιρο, ειδικού συμβούλου του Ινφαντίνο και υψηλόβαθμου στελέχους της οργανωτικής προσπάθειας για το Μουντιάλ. Την ίδια στιγμή, ο επιχειρησιακός διευθυντής της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, υποστήριξε ότι ακόμη και η διοικητική δομή της Ομοσπονδίας είχε ελλιπή ενημέρωση σχετικά με το σχέδιο.

Οι τελευταίες εξελίξεις δημιουργούν την εικόνα ενός προέδρου που χάνει σημαντικά στηρίγματα. Οι αντιδράσεις από φιλάθλους ή πολιτικούς αποτελούν μέρος της πίεσης που συνοδεύει μια τέτοια θέση, όμως η απειλή αποχής από μεγάλες συνομοσπονδίες και οι δημόσιες διαφοροποιήσεις στελεχών της FIFA αποτελούν πολύ σοβαρότερο πρόβλημα.

Παρότι το επίμαχο σχέδιο αποσύρθηκε, η υπόθεση φαίνεται πως άνοιξε έναν ευρύτερο κύκλο συζητήσεων για τη διαφάνεια, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τον συγκεντρωτικό τρόπο διοίκησης στη FIFA.