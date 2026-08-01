Λέικερς: Αυτό είναι το συμβόλαιο που προσφέρουν στον Κουμίνγκα

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν θέσει τον Τζόναθαν Κουμίνγκα ψηλά στη μεταγραφική τους λίστα και πλέον έγινε γνωστό το οικονομικό πλαίσιο της πρότασης που είναι διατεθειμένοι να του καταθέσουν.

Σύμφωνα με τον Εβάν Σιντέρι, οι «Λιμνάνθρωποι» εξετάζουν την απόκτησή του μέσω sign-and-trade, προσφέροντας στον 23χρονο φόργουορντ συμβόλαιο συνολικής αξίας που μπορεί να φτάσει τα 45 εκατομμύρια δολάρια.

Για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Κουμίνγκα θα πρέπει να υπογράψει τουλάχιστον τριετές συμβόλαιο, ενώ θα χρειαστεί να υπάρξει συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Στο πλαίσιο της πιθανής ανταλλαγής, οι Λέικερς αναμένεται να παραχωρήσουν στους Ατλάντα Χοκς τον Τζάρεντ Βάντερμπιλτ, αλλά και επιλογές στο draft ως μέρος του πακέτου για την απόκτηση του Κουμίνγκα.