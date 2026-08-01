Ρόμα: Με ιδιωτικό τζετ στην Ιταλία ο Κουλιεράκης - Το ποσό που «έκλεισε» το deal

Η μεγάλη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρόμα βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία, καθώς ο Έλληνας αμυντικός ταξιδεύει στην Ιταλία για να ολοκληρώσει και τα τελευταία διαδικαστικά.

Ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο δημοσίευσε φωτογραφία του πρώην αμυντικού του ΠΑΟΚ μαζί με τον ατζέντη του, Πασχάλη Τουντούρη, μέσα από το ιδιωτικό τζετ με το οποίο μεταβαίνουν στη Ρώμη για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Μετά τον υποβιβασμό της Βόλφσμπουργκ, η γερμανική ομάδα αποφάσισε να παραχωρήσει τον Κουλιεράκη, με τη Ρόμα να προχωρά στην απόκτησή του. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «τζιαλορόσι» θα καταβάλουν 16,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται επιπλέον 1,5 εκατομμύριο ευρώ ως μπόνους.

Παράλληλα, η Βόλφσμπουργκ διατήρησε ποσοστό 20% σε περίπτωση μελλοντικής μεταπώλησης του Έλληνα στόπερ.

Πλέον, απομένουν μόνο οι τελευταίες διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθεί και επίσημα η μεταγραφή του Κουλιεράκη στη Ρόμα, σε μία σημαντική εξέλιξη για την καριέρα του διεθνούς αμυντικού.