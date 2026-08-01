Η Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Μηλένα Κοντού πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του διπλού σκιφ Γυναικών και ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Με μία εξαιρετική κούρσα, η Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Μηλένα Κοντού κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας.

Το ελληνικό πλήρωμα μπήκε δυναμικά στον τελικό του διπλού σκιφ Γυναικών και κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του στη δεύτερη θέση, ανεβαίνοντας στο βάθρο της διοργάνωσης.

Οι δύο Ελληνίδες αθλήτριες έδωσαν μεγάλη μάχη στα τελευταία μέτρα της κούρσας και με χρόνο 06:46.10 εξασφάλισαν τη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω τους τη Λιθουανία.

Αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο για ελληνικό πλήρωμα στη φετινή διοργάνωση, καθώς νωρίτερα οι Μπούρκας και Παπακωνσταντίνου δεν κατάφεραν να μπουν στην τελική τριάδα, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά τους στην τέταρτη θέση.