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Euroleague: Πλησιάζει στην Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Τάις

Ο Ντάνιελ Τάις βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τα οικονομικά προβλήματα της Βιλερμπάν να οδηγούν ακόμη έναν παίκτη προς την έξοδο.

Euroleague: Πλησιάζει στην Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Τάις
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Η Βιλερμπάν είναι πιθανό να χάσει ακόμη έναν παίκτη πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς ο Ντάνιελ Τάις φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην αποχώρησή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews, ο Γερμανός σέντερ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις μαζί του και να έχει αποκτήσει προβάδισμα για την απόκτησή του.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η γαλλική ομάδα, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε ακόμη μία σημαντική αποχώρηση από το ρόστερ πριν από την έναρξη της σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταγραφή του Τάις είχε ανακοινωθεί από τον Τόνι Πάρκερ σε συνέντευξή του, ωστόσο τα δεδομένα φαίνεται πως έχουν αλλάξει, με τον έμπειρο ψηλό να βρίσκεται πλέον κοντά στην έξοδο.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Τάις θα ακολουθήσει τον δρόμο του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος αποχώρησε από τη Βιλερμπάν και υπέγραψε στον Παναθηναϊκό AKTOR.

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