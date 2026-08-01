Ανακοινώθηκε από τη Μανρέσα και θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο EuroCup o Tίμι Άλεν

Το νέο σταθμό της καριέρας του, μετά το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ βρήκε ο Τίμι Άλεν, με την ισπανική Μανρέσα να ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου φόργουορντ.

Ο Αμερικάνος δεν βρίσκονταν στα πλάνα του Αντρέα Τρινκιέρι για τη νέα σεζόν και έτσι μετά από μόλις μία σεζόν αποτέλεσε παρελθόν από τον «Δικέφαλο του βορρά». Ο Άλεν θα βρεθεί ωστόσο στον δρόμο του ΠΑΟΚ στο EuroCup της νέας χρονιάς καθώς οι «ασπρόμαυροι» αντιμετωπίζουν στην πρεμιέρα τους στη διοργάνωση τη Μανρέσα στο «Παλατάκι».

Τη σεζόν που μας πέρασε, o πρώην NBAερ είχε κατά μέσο όρο 10.2 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά αγώνα σε FIBA Europe Cup και GBL.