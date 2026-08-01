Ρόμα: «Πάτησε» Ιταλία ο Κουλιεράκης (video)

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρίσκεται πλέον στη Ρώμη, καθώς έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8) στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο για να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες της μεταγραφής του στη Ρόμα.

Ο 22χρονος διεθνής κεντρικός αμυντικός ταξίδεψε στην ιταλική πρωτεύουσα με ιδιωτική πτήση, συνοδευόμενος από τον εκπρόσωπό του, Πασχάλη Τουντούρη. Επόμενος σταθμός είναι οι καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, πριν βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο συνεργασίας με τους «τζιαλορόσι».

Η άφιξη του Έλληνα στόπερ δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετοί φίλοι της Ρόμα βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να τον καλωσορίσουν. Ο Κουλιεράκης ανταπέδωσε την αγάπη του κόσμου, υπογράφοντας αυτόγραφα και φωτογραφιζόμενος με φιλάθλους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα μικρά παιδιά που περίμεναν να τον συναντήσουν.