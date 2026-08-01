Ολυμπιακός: «Μεγάλη η οικονομική διαφορά με τη Ρίβερ για Ορτέγκα»

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν μέσα από την Αργεντινή, οι συζητήσεις ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρίβερ Πλέιτ έχουν... κολλήσει καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις των «ερυθρόλευκων» έχουν αρκετή απόσταση με τα όσα χρήματα έχουν βάλει στο τραπέζι οι «Μιγιονάριος».

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος, Σεμπάστιαν Σρουρ ανέφερε πως η διαφορά είναι μεγαλύτερη από όσα αναφερόταν στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που έκαναν λόγο για 1 εκατομμύριο.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως η Ρίβερ προσφέρει ένα ποσό κοντά στα 3 εκατ. ευρώ (3,5 εκατ. δολάρια), με τους Πειραιώτες να κλείνουν το... τηλέφωνο σε οποιαδήποτε προσφορά κάτω από τα 5.2 εκατομμύρια ευρώ (6 εκατ. δολάρια).

Οι συζητήσεις αναμένεται να κορυφωθούν το προσεχές διάστημα, με αμφότερες τις πλευρές να ψάχνουν τη χρυσή τομή ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία.

Συνολικά με τη φανέλα των Πειραιωτών, ο Ορτέγκα έχει πραγματοποιήσει 107 συμμετοχές με ένα γκολ και οκτώ ασίστ, κατακτώντας ένα Conference League, ένα Πρωτάθλημα Ελλάδας, ένα Κύπελλο και ένα Super Cup. Θυμίζουμε πως ο ακραίος οπισθοφύλακας είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2023 με ένα ποσό κοντά στα 4.5 εκατομμύρια ευρώ από τη Βελέζ.