Ξεκάθαρη για το μέλλον του Παυλίδη η Μπενφίκα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, όμως η Μπενφίκα εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει τον Έλληνα επιθετικό στο ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με ένα λιγότερο παραγωγικό φινάλε, ο διεθνής φορ έκλεισε τη χρονιά με 30 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, αναδεικνυόμενος πρώτος σκόρερ των «αετών» της Λισαβόνας. Η νέα σεζόν, μάλιστα, ξεκίνησε ιδανικά για τον ίδιο, καθώς πέτυχε τέσσερα γκολ στη νίκη της Μπενφίκα με 5-0 επί της Σεντ Γκάλεν για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι εμφανίσεις του Παυλίδη δεν πέρασαν απαρατήρητες, με αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του. Το όνομά του συνδέθηκε το φετινό καλοκαίρι με ομάδες από τη Γερμανία, τη Γιουβέντους, την Μπεσίκτας, αλλά και την Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο νέος προπονητής της Μπενφίκα, Μάρκο Σίλβα, έχει ξεκαθαρίσει στη διοίκηση ότι θεωρεί τον Έλληνα στράικερ βασικό κομμάτι του αγωνιστικού του σχεδιασμού, εκφράζοντας την επιθυμία του να παραμείνει στην ομάδα.

Την ίδια στάση κρατά και η διοίκηση του πορτογαλικού συλλόγου. Όπως αναφέρει η πορτογαλική A Bola, η Μπενφίκα έχει στείλει σαφές μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι ο Παυλίδης δεν παραχωρείται. Το μοναδικό σενάριο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πώλησή του είναι η καταβολή της ρήτρας αποδέσμευσης, η οποία ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ.