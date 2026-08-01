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Από τα δοκιμαστικά του Ολυμπιακού στη Ρεάλ Μαδρίτης: Η «ερυθρόλευκη» φωτογραφία του Ντιομαντέ (pic)

Προ των πυλών της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Γιάν Ντιομαντέ, με δημοσιογράφο από το εξωτερικό να αναρτά στα social media μια φωτογραφία του Iβοριανού από την περίοδο που δοκιμάζονταν στον Ολυμπιακό.

Από τα δοκιμαστικά του Ολυμπιακού στη Ρεάλ Μαδρίτης: Η «ερυθρόλευκη» φωτογραφία του Ντιομαντέ (pic)
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Μια άγνωστη αποκάλυψη για το παρελθόν του Γιαν Ντιομαντέ έφερε στο φως ο ρεπόρτερ Ρομέν Μολίνα.

Πριν ο 19χρονος εξτρέμ από την Ακτή Ελεφαντοστού εντυπωσιάσει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με τις εμφανίσεις του και εξελιχθεί σε ένα από τα πιο καυτά ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, είχε βρεθεί στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού!

Ο ταλαντούχος Ιβοριανός βρίσκεται μία ανάσα από την μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο πριν λίγα χρόνια προσπαθούσε να έρθει στο προσκήνιο, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Όπως αποκάλυψε ο Γάλλος δημοσιογράφος, ανάμεσα στα δοκιμαστικά που πραγματοποίησε ο Ντιομαντέ ήταν και αυτό στους Πειραιώτες, δημοσιεύοντας μάλιστα μια σπάνια φωτογραφία του ποδοσφαιριστή με φόντο το έμβλημα των «ερυθρολεύκων».

Δείτε παρακάτω τη φωτογραφία:

diomandeolympiacos.jpg
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