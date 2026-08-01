«Σεισμός» στη Γαλλία: Εκτός επαγγελματικών πρωταθλημάτων η Μονακό

Προσωρινά εκτός επαγγελματικών κατηγοριών μένει η Μονακό, καθώς η «Ρόκα Τιμ» δεν κατάφερε να λάβει την σχετική αδειοδότηση για τη σεζόν 2026/27. Η Επιτροπή Εφέσεων της Ομοσπονδίας απέρριψε το αίτημα των Μονεγάσκων, βάζοντας στον «πάγο» την παρουσία της ομάδας σε Betclic Elite και Elite 2.

Παρά την αισιοδοξία που επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες για την ανατροπή του σκηνικού, ο διοικητικός και οικονομικός γολγοθάς της Μονακό είχε την χειρότερη δυνατή κατάληξη. Η διορία που είχε δοθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου παρήλθε χωρίς η διοίκηση να καταφέρει να παρουσιάσει ένα βιώσιμο πλάνο εξυγίανσης, αποτυγχάνοντας να προσκομίσει τις απαραίτητες εγγυήσεις και τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούσαν οι αρμόδιες αρχές.

Έτσι, η Επιτροπή Εφέσεων επικύρωσε την αρχική απόφαση αποβολής του συλλόγου από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της χώρας, επιφέροντας ένα βαρύτατο πλήγμα για το παρών και το μέλλον του οργανισμού.

Το νομικό επιτελείο της Μονακό ωστόσο δεν θα τα βάλει εύκολα κάτω. Το κλαμπ διατηρεί το δικαίωμα να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο, ξεκινώντας από την προσφυγή στη Γαλλική Ολυμπιακή Επιτροπή (CNOSF).

Εφόσον ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διαμεσολάβησης, η Μονακό θα έχει τη δυνατότητα να φτάσει μέχρι το Διοικητικό Δικαστήριο, επιχειρώντας μια ανατροπή της κατάστασης την ύστατη ώρα.

H ανακοίνωση της Επιτροπής Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας:

Μετά την έφεση που κατέθεσε η AS Monaco Basket-Ball SA κατά της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Διοίκησης, με την οποία της απαγορεύτηκε η συμμετοχή στα επαγγελματικά πρωταθλήματα BETCLIC ELITE και ELITE 2, η Επιτροπή Εφέσεων άκουσε τις θέσεις του συλλόγου και των διοικούντων του στις 20 Ιουλίου 2026, στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Εν αναμονή της οριστικοποίησης του σχεδίου εξαγοράς που της παρουσιάστηκε, η Επιτροπή Εφέσεων είχε χορηγήσει στον σύλλογο επιπλέον προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου 2026, ώστε να καταθέσει τα τελευταία απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Καθώς ο σύλλογος δεν κατάφερε να προσκομίσει τα ζητούμενα έγγραφα εντός της προθεσμίας, η Επιτροπή Εφέσεων έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

AS Monaco Basket-Ball SAΕπικύρωση της αρχικής απόφασης.Άρνηση συμμετοχής του συλλόγου στα επαγγελματικά πρωταθλήματα BETCLIC ELITE και ELITE 2 για τη σεζόν 2026/27.

Ο σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. Πριν από αυτό, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί αίτημα συμβιβασμού στην CNOSF (Γαλλική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή), σύμφωνα με το άρθρο R.141-15 του Γαλλικού Κώδικα Αθλητισμού.

Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο L.132-2, παράγραφος 4, του Γαλλικού Κώδικα Αθλητισμού.