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Ισραήλ – Ελλάδα 64-84: Επιβλητική Εθνική Εφήβων και «αγκαλιά» με την πρόκριση στο Παγκόσμιο

Η Εθνική Εφήβων επικράτησε με σχετική άνεση του Ισραήλ με 84-64 για τις θέσεις 5-8 του Eurobasket U18 και πλέον απέχει μία νίκη από την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19.

Ισραήλ – Ελλάδα 64-84: Επιβλητική Εθνική Εφήβων και «αγκαλιά» με την πρόκριση στο Παγκόσμιο
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Επίδειξη δύναμης πραγματοποίησε η Εθνική Εφήβων απέναντι στο Ισραήλ, επικρατώντας με 84-64 για τις θέσεις 5-8 του EuroBasket U18. Η «γαλανόλευκη» κυριάρχησε πλήρως στο παρκέ και απέχει πλέον μόλις μία νίκη από την εξασφάλιση του εισιτηρίου για το Παγκόσμιο Κύπελλο U19.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν ο Ηλίας Χαϊδεμένος, ο οποίος πραγματοποίησε γεμάτη εμφάνιση με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Δημήτρη Πούλου με 12 πόντους, καθώς και του Στέφανου Γκίγκα που πρόσθεσε ακόμη 10.

Το Ισραήλ ξεκίνησε πιο δυνατά στο παιχνίδι, εκμεταλλεύτηκε την αστοχία της ελληνικής ομάδας και έκλεισε την πρώτη περίοδο προηγούμενο με 21-15.

Η αντίδραση της Ελλάδας, όμως, ήταν άμεση στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με ένα γρήγορο σερί 6-0 από τους Χαϊδεμένο και Γκίκα, η Εθνική ροκάνισε τη διαφορά, ανέβασε στροφές κατάφερε να κλείσει το πρώτο μέρος προσπερνώντας με 43-33.

Στην επανάληψη, οι παίκτες της Εθνικής πάτησαν γκάζι. Διεύρυναν γρήγορα την απόσταση σε διψήφια επίπεδα (+13, 54-41) και διατήρησαν τον πλήρη έλεγχο μέχρι το τέλος, φτάνοντας με άνεση στο τελικό 84-64.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-15, 33-43, 48-58, 64-84

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