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«Κλείνει» Ακλιούς η Παρί

Η Παρί Σεν Ζερμέν έδωσε τα χέρια με τη Μονακό για τη μεταγραφή του Μαγκνές Ακλιούς, με τους Παριζιάνους να βγάζουν από τα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους. 

«Κλείνει» Ακλιούς η Παρί
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Στην Παρί Σεν Ζερμέν θα συνεχίσει, όπως όλα δείχνουν, την καριέρα του ο Μαγκνές Ακλιούς, με τους Παριζιάνους να δίνουν τα χέρια με τη Μονακό για ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Οι ιατρικές εξετάσεις είναι προγραμματισμένες για την επόμενη εβδομάδα, με τον 24χρονο να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031 με τους Πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο ταλαντούχος εξτρέμ θεωρείται ένα από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα στη Γαλλία, έχοντας ήδη καταγράψει πάνω από 100 συμμετοχές σε επίπεδο Ligue 1. Με την εθνική του ομάδα σε 10 παιχνίδια έχει ένα γκολ, με τον Ντιντιέ Ντεσάμπ να τον συμπεριλαμβάνει στην τελική λίστα για το πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με τους Μονεγάσκους κατέγραψε συνολικά 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις την περσινή σεζόν με απολογισμό επτά γκολ και 11 ασίστ σε 3.425' αγωνιστικά λεπτά.

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