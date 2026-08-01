Βίλεμ - ΟΦΗ 2-1: «Διπρόσωποι» οι Κρητικοί στο πιο δυνατό φιλικό τους - Ανεπίσημο ντεμπούτο για Αϊτόρ

Ο ΟΦΗ γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Βίλεμ στο τρίτο και πιο απαιτητικό φιλικό παιχνίδι της καλοκαιρινής του προετοιμασίας στην Ολλανδία, σε μια αναμέτρηση όπου οι Κρητικοί παρουσίασαν δύο διαφορετικές εικόνες.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη στο πρώτο ημίχρονο, όμως στην επανάληψη ανέβασε σημαντικά την απόδοσή της, πίεσε περισσότερο και κατάφερε να μειώσει στο φινάλε, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Παράλληλα, το φιλικό απέναντι στη Βίλεμ αποτέλεσε την πρώτη ανεπίσημη εμφάνιση του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα με τη φανέλα του ΟΦΗ. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός μπήκε στο δεύτερο μέρος και μάλιστα συνδύασε το ντεμπούτο του με ασίστ στο γκολ της ομάδας του.

Η Βίλεμ πήρε προβάδισμα μόλις στο 6ο λεπτό, όταν ο Χάεν εκμεταλλεύτηκε το λάθος γύρισμα του Ανδρούτσου και νίκησε τον Χριστογεώργο για το 1-0. Οι Ολλανδοί διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 13’, με τον Γκιουρμπούζ να εκμεταλλεύεται νέα αδράνεια στην άμυνα του ΟΦΗ και να γράφει το 2-0.

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά και προσπάθησαν να αντιδράσουν, ωστόσο δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν μεγάλες ευκαιρίες, με τις περισσότερες προσπάθειές τους να προέρχονται από στατικές φάσεις και σέντρες προς την αντίπαλη περιοχή.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς ο ΟΦΗ μπήκε πιο δυνατά, ανέβασε την ένταση στο παιχνίδι του και άρχισε να απειλεί την εστία της Βίλεμ. Ο Νους είχε δύο καλές στιγμές, ο Πούγγουρας απείλησε με κεφαλιά μετά από κόρνερ, ενώ ο Φούντας έφτασε κοντά στο γκολ, όμως η κεφαλιά του σταμάτησε στον τερματοφύλακα των Ολλανδών.

Στο 64’ ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε αλλαγές, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, Ζήση Καραχάλιο και Γιάννη Θεοδοσουλάκη. Ο Ισπανός άφησε από τα πρώτα του λεπτά θετικές εντυπώσεις και έδειξε στοιχεία της ποιότητάς του.

Η προσπάθεια του ΟΦΗ επιβραβεύτηκε στο 89ο λεπτό. Ο Αϊτόρ εκτέλεσε με ακρίβεια ένα φάουλ και ο Κωστούλας με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μειώνοντας σε 2-1 και χαρίζοντας στον Ισπανό την πρώτη του ασίστ με τη νέα του ομάδα.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Σιέλης, Πούγγουρας, Αποστολάκης, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (65’ Καραχάλιος), Νους (65’ Αϊτόρ), Φούντας, Ισέκα (65’ Θεοδοσουλάκης)