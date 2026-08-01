Τα δίνει...όλα για τη «βόμβα» Σαλάχ η Τραμπζονσπόρ

«Βόμβα» Σαλάχ θέλει να πυροδοτήσει η Τραμπζονσπόρ, με την τουρκική ομάδα να είναι διατεθειμένη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να κάνει δικό της τον 34χρονο εξτρέμ.

Παρότι η Μπεσίκτας φαινόταν το φαβορί για την υπογραφή του Αιγύπτιου, ο σύλλογος από την Τραπεζούντα έχει μπει δυναμικά στην κούρσα της απόκτησής, προσφέροντάς του ένα διαστημικό συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Γιαγκίζ Σαμπουτσόγλου υποστηρίζει πως το συμβόλαιο που δίνει η Τραμπζονσπόρ στον Σαλάχ αγγίζει τα 17 εκατομμύρια ετησίως, με τις εξελίξεις γύρω από το θέμα να εντείνονται το προσεχές διάστημα.