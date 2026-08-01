· Άγιαξ · Παρί Σεν Ζερμέν

Παρί Σεν Ζερμέν: Μια ανάσα από τον Μίκα Γκοντς του Άγιαξ

Η Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον, έχοντας βάλει στο στόχαστρο τον 21χρονο Βέλγο εξτρέμ του Άγιαξ, Μίκα Γκοντς, όπως αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ.

Παρί Σεν Ζερμέν: Μια ανάσα από τον Μίκα Γκοντς του Άγιαξ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μίκα Γκοντς από τον Άγιαξ. Ο 21χρονος αριστερός εξτρέμ ανέβηκε στην πρώτη ομάδα του ολλανδικού συλλόγου τη σεζόν 2023/24 και μέσα σε τρία χρόνια έχει καταγράψει 25 γκολ και 27 ασίστ σε 113 επίσημες συμμετοχές.

Η γαλλική ομάδα είναι διατεθειμένη να καταβάλει τα 60 εκατ. ευρώ που έχει θέσει ο Άγιαξ ως βάση για τις διαπραγματεύσεις. Εφόσον ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες, ο Γκοντς αναμένεται να ταξιδέψει στη Γαλλία μέσα στα επόμενα 24ωρα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2031.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:48 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος: Έκλεισε Λύρατζη για το δεξί άκρο της άμυνας

21:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Τζόλης δεν... κρατιέται: Έριξε την πρώτη του «κανονιά» με την Άρσεναλ (vid)

21:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλσι: Συμφωνία με Ζοάο Πέδρο για νέο συμβόλαιο έως το 2033

21:31 EUROLEAGUE

Χάποελ Τελ Αβίβ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιουτζίν Τζέρμαν

21:29 EUROLEAGUE

Ο Κέντρικ Ναν σε… beast mode από τις διακοπές του! (Videos)

21:23 SUPER LEAGUE

Οριστικό: Τα βρήκε σε όλα με τον Μικελμπρενσί ο ΠΑΟΚ

21:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επιμένουν οι Ισπανοί: «Ο Παυλίδης είναι το plan b της Μπαρτσελόνα»

21:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός: Φιλική νίκη με 1-0 επί του Πανιωνίου

20:58 ΣΠΟΡ

Αδελφές Αλεξανδρή: «Στόχος μας ήταν και πάλι το χρυσό, αφιερώνουμε το μετάλλιο σε όλη την Ελλάδα»

20:45 EUROLEAGUE

Ψάχνει τη «βόμβα» με Λόνι Γουόκερ η Παρτιζάν

20:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

CONCACAF κατά Ινφαντίνο: «Η ηγεσία της FIFA έπαψε να βάζει πάνω απ’ όλα το ποδόσφαιρο»

20:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τζόλης: Βασικός στο φιλικό της Άρσεναλ κόντρα στη Τζιρόνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας