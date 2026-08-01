Παρί Σεν Ζερμέν: Μια ανάσα από τον Μίκα Γκοντς του Άγιαξ

Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μίκα Γκοντς από τον Άγιαξ. Ο 21χρονος αριστερός εξτρέμ ανέβηκε στην πρώτη ομάδα του ολλανδικού συλλόγου τη σεζόν 2023/24 και μέσα σε τρία χρόνια έχει καταγράψει 25 γκολ και 27 ασίστ σε 113 επίσημες συμμετοχές.

Η γαλλική ομάδα είναι διατεθειμένη να καταβάλει τα 60 εκατ. ευρώ που έχει θέσει ο Άγιαξ ως βάση για τις διαπραγματεύσεις. Εφόσον ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες, ο Γκοντς αναμένεται να ταξιδέψει στη Γαλλία μέσα στα επόμενα 24ωρα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2031.