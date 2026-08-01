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Λεβαδειακός: Ανακοίνωσε τον Γκρεγκόριο Ροντρίγκεζ

Λάτιν ενίσχυση για τον Λεβαδειακό.

Λεβαδειακός: Ανακοίνωσε τον Γκρεγκόριο Ροντρίγκεζ
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Σε ακόμα μία μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Λεβαδειακός, ο οποίος ανακοίνωσε τον Γκρεγκόριο Ροντρίγκεζ.

Ο 26χρονος εξτρέμ αφήνει για πρώτη φορά τη Λατινική Αμερική, με τον Αργεντινό να υπογράφει στην ομάδα της Βοιωτίας.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αργεντινού ακραίου επιθετικού Γκρεγκόριο Ροντρίγκεζ.

Η ομάδα μας ενισχύεται με έναν ποδοσφαιριστή που κουβαλάει σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο της Αργεντινής, αλλά και στο Περού όπου αγωνίστηκε. Παράλληλα διαθέτει εμπειρία από τις διεθνείς διοργανώσεις της Λατινικής Αμερικής, έχοντας αγωνιστεί σε Κόπα Λιμπερταδόρες και Κόπα Σουνταμερικάνα.

Γεννημένος στις 17/1/2000, ξεκίνησε την καριέρα του από την Ιντιστούτο της πατρίδας του, στην οποία μέτρησε 79 συμμετοχές (7 γκολ, 2 ασίστ) στα τέσσερα χρόνια που αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα, πριν έρθει η μεταγραφή του στην Μελγάρ του Περού τον Γενάρη του 2025. Εκεί είχε μία πολύ γεμάτη χρονιά με 37 συμμετοχές (4 γκολ, 2 ασίστ) και το δεύτερο εξάμηνο της περασμένης σεζόν επέστρεψε στην Αργεντινή για την Σαν Λορέντζο, καταγράφοντας 17 εμφανίσεις (2 γκολ, 1 ασίστ).

Bienvenido Gregorio!

Η οικογένεια του Λεβαδειακού σου εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες!»

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