Τα... σαρώνουν όλα οι αδερφές Αλεξανδρή: Πρωταθλήτριες Ευρώπης και στο ελεύθερο ντουέτο (vid)

Ασταμάτητες οι αδερφές Αλεξανδρή.

Τα... σαρώνουν όλα οι αδερφές Αλεξανδρή: Πρωταθλήτριες Ευρώπης και στο ελεύθερο ντουέτο (vid)
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Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή συνεχίζουν να γράφουν ιστορία για την ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση, καθώς κατέκτησαν ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού.

Μετά την πρωτιά στο τεχνικό πρόγραμμα, οι δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες ανέβηκαν ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, αυτή τη φορά στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου, ολοκληρώνοντας μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση στη διοργάνωση.

Οι αδελφές Αλεξανδρή παρουσίασαν ένα άρτια εκτελεσμένο πρόγραμμα στον μεγάλο τελικό, συγκεντρώνοντας 316.3315 βαθμούς, βελτιώνοντας σημαντικά τη βαθμολογία τους σε σχέση με τον προκριματικό, όπου είχαν λάβει 312.7074 βαθμούς.

Η επίδοση αυτή δεν τους χάρισε μόνο το δεύτερο διαδοχικό ευρωπαϊκό χρυσό στη διοργάνωση, αλλά και το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της Ελλάδας στο αγώνισμα του ελεύθερου ντουέτου.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Ισπανία με τις Λιλού Βαλέτε και Ίρις Τίο Κάσας, οι οποίες συγκέντρωσαν 315.6442 βαθμούς, ενώ το χάλκινο πήγε στη Ρωσία, με τις Μάγια Ντορόσκο και Αλεξάντρα Σμιντ να ολοκληρώνουν τον τελικό με 310.4407 βαθμούς.

Η κατάταξη

  1. Ελλάδα 316,3315
  2. Ισπανία 315,6442
  3. Ρωσία 310,4407
  4. Ιταλία 295,4962
  5. Γαλλία 289,4847
  6. Γερμανία 274,7263
  7. Ουκρανία 259,0834
  8. Ισραήλ 248,8000
  9. Λευκορωσία 248,2192
  10. Μ. Βρετανία 245,0216
  11. Ελβετία 236,8474
  12. Γεωργία 227,4412

Δείτε την απονομή και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου:

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