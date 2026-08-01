Τα... σαρώνουν όλα οι αδερφές Αλεξανδρή: Πρωταθλήτριες Ευρώπης και στο ελεύθερο ντουέτο (vid)

Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή συνεχίζουν να γράφουν ιστορία για την ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση, καθώς κατέκτησαν ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού.

Μετά την πρωτιά στο τεχνικό πρόγραμμα, οι δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες ανέβηκαν ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, αυτή τη φορά στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου, ολοκληρώνοντας μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση στη διοργάνωση.

Οι αδελφές Αλεξανδρή παρουσίασαν ένα άρτια εκτελεσμένο πρόγραμμα στον μεγάλο τελικό, συγκεντρώνοντας 316.3315 βαθμούς, βελτιώνοντας σημαντικά τη βαθμολογία τους σε σχέση με τον προκριματικό, όπου είχαν λάβει 312.7074 βαθμούς.

Η επίδοση αυτή δεν τους χάρισε μόνο το δεύτερο διαδοχικό ευρωπαϊκό χρυσό στη διοργάνωση, αλλά και το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της Ελλάδας στο αγώνισμα του ελεύθερου ντουέτου.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Ισπανία με τις Λιλού Βαλέτε και Ίρις Τίο Κάσας, οι οποίες συγκέντρωσαν 315.6442 βαθμούς, ενώ το χάλκινο πήγε στη Ρωσία, με τις Μάγια Ντορόσκο και Αλεξάντρα Σμιντ να ολοκληρώνουν τον τελικό με 310.4407 βαθμούς.

Η κατάταξη

Ελλάδα 316,3315 Ισπανία 315,6442 Ρωσία 310,4407 Ιταλία 295,4962 Γαλλία 289,4847 Γερμανία 274,7263 Ουκρανία 259,0834 Ισραήλ 248,8000 Λευκορωσία 248,2192 Μ. Βρετανία 245,0216 Ελβετία 236,8474 Γεωργία 227,4412

Δείτε την απονομή και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου: