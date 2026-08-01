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Στην Ελλάδα για λογαριασμό της Μαρκό ο Ελ Αραμπί - Τον υποδέχθηκαν φίλαθλοι στο αεροδρόμιο (pics)

Οι οπαδοί της Μαρκό επεφύλασσαν θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», καλωσορίζοντας το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας τους, Γιουσέφ Ελ Αραμπι.

Στην Ελλάδα για λογαριασμό της Μαρκό ο Ελ Αραμπί - Τον υποδέχθηκαν φίλαθλοι στο αεροδρόμιο (pics)
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Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί πάτησε το πόδι του στην Αθήνα το απόγευμα του Σαββάτου (01/08), γνωρίζοντας την αποθέωση από δεκάδες φίλους της ομάδας του Μαρκό που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθούν.

Η ομάδα της Αττικής πυροδότησε μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές «βόμβες» του καλοκαιριού, ταράζοντας τα νερά της κατηγορίας και φέρνοντας ξανά στην Ελλάδα τον έμπειρο Μαροκινό επιθετικό.

Την περσινή σεζόν, ο Ελ Αραμπί αγωνίστηκε με τα χρώματα της Ναντ στη Ligue 1, καταγράφοντας συνολικά 27 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε 1.052' αγωνιστικά λεπτά.

https://www.instagram.com/p/DbgM3Iws7KZ/

Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη του Μαροκινού:

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