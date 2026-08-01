Στην Ελλάδα για λογαριασμό της Μαρκό ο Ελ Αραμπί - Τον υποδέχθηκαν φίλαθλοι στο αεροδρόμιο (pics)

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί πάτησε το πόδι του στην Αθήνα το απόγευμα του Σαββάτου (01/08), γνωρίζοντας την αποθέωση από δεκάδες φίλους της ομάδας του Μαρκό που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθούν.

Η ομάδα της Αττικής πυροδότησε μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές «βόμβες» του καλοκαιριού, ταράζοντας τα νερά της κατηγορίας και φέρνοντας ξανά στην Ελλάδα τον έμπειρο Μαροκινό επιθετικό.

Την περσινή σεζόν, ο Ελ Αραμπί αγωνίστηκε με τα χρώματα της Ναντ στη Ligue 1, καταγράφοντας συνολικά 27 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε 1.052' αγωνιστικά λεπτά.

https://www.instagram.com/p/DbgM3Iws7KZ/

Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη του Μαροκινού: