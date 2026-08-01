Στην Τσέλσι ο Ντάνι Γουέλμπεκ

Η Τσέλσι ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ντάνι Γουέλμπεκ, με τον Άγγλο επιθετικό να υπογράφει διετές συμβόλαιο και να αποτελεί πλέον παίκτη των «μπλε». Ο Τσάμπι Αλόνσο ποντάρει στην εμπειρία και την εκτελεστική του ικανότητα, με τον έμπειρο φορ να δηλώνει υπερήφανος για τη νέα πρόκληση και αποφασισμένος να δώσει τα πάντα για την ομάδα.

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«Με γεμίζει με υπερηφάνεια το γεγονός πως η Τσέλσι ενδιαφέρθηκε για την απόκτησή μου. Δίνει κίνητρο από μόνη της η ιστορία της ομάδας με τους τόσους τίτλους. Είναι τιμή μου και είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό το νέο ξεκίνημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γουέλμπεκ μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής.