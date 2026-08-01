· Τσέλσι

Στην Τσέλσι ο Ντάνι Γουέλμπεκ

Με τη φανέλα της Τσέλσι θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Ντάνι Γουέλμπεκ.

Στην Τσέλσι ο Ντάνι Γουέλμπεκ
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Η Τσέλσι ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ντάνι Γουέλμπεκ, με τον Άγγλο επιθετικό να υπογράφει διετές συμβόλαιο και να αποτελεί πλέον παίκτη των «μπλε». Ο Τσάμπι Αλόνσο ποντάρει στην εμπειρία και την εκτελεστική του ικανότητα, με τον έμπειρο φορ να δηλώνει υπερήφανος για τη νέα πρόκληση και αποφασισμένος να δώσει τα πάντα για την ομάδα.

https://www.instagram.com/p/DbgFMeAMq93/

«Με γεμίζει με υπερηφάνεια το γεγονός πως η Τσέλσι ενδιαφέρθηκε για την απόκτησή μου. Δίνει κίνητρο από μόνη της η ιστορία της ομάδας με τους τόσους τίτλους. Είναι τιμή μου και είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό το νέο ξεκίνημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γουέλμπεκ μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

https://www.instagram.com/reel/DbgODXqx8uK/
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