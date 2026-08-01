CONCACAF κατά Ινφαντίνο: «Η ηγεσία της FIFA έπαψε να βάζει πάνω απ’ όλα το ποδόσφαιρο»

Η CONCACAF, με νέα τοποθέτησή της, θέτει επί τάπητος τον τρόπο με τον οποίο ο Ινφαντίνο διοικεί τη FIFA και ζητά να διερευνηθεί η διαχείριση της Ομοσπονδίας υπό την προεδρία του.

Παράλληλα, εκφράζει την άποψη πως η FIFA έχει απομακρυνθεί από την προτεραιότητα που θα έπρεπε να δίνει στο ίδιο το ποδόσφαιρο, αφήνοντας να εννοηθεί πως τα οικονομικά οφέλη έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία.

Όσα αναφέρει η συνομοσπονδία Βορείου και Κεντρικής Αμερικής και των Ομοσπονδιών της Καραϊβικής:

«Οι 41 ομοσπονδίες μας υπερασπίστηκαν τα συμφέροντα του ποδοσφαίρου, η ενότητα νίκησε και θα θέλαμε να σταθούμε και στον ρόλο των media που δεν άφησαν το ζήτημα αυτό να εξελίσσεται στη σκιά.

Όλο αυτό το θέμα έφερε στην επιφάνεια κάτι για το οποίο πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις. Το μέλλον του Παγκοσμίου Κυπέλλου διακυβευόταν στα κρυφά, δίχως την παραμικρή ενημέρωση, διαφάνεια και οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία.

Η ηγεσία της FIFA έπαψε να βάζει πάνω απ’ όλα το ποδόσφαιρο. Πρέπει πλέον να λάβει χώρα διερεύνηση της διαχείρισης της Ομοσπονδίας…».