Παναιτωλικός: Φιλική νίκη με 1-0 επί του Πανιωνίου

Το 2/2 στα φιλικά προετοιμασίας του έκανε ο Παναιτωλικός, ο οποίος επιβλήθηκε με 1-0 του Πανιωνίου στο γήπεδο της Καισαριανής. Η ομάδα του Αγρινίου βρήκε τη λύση στην επανάληψη με τον Βαγγέλη Νικολάου, με τους Γιάννη Αναστασίου και Χουάν Φεράντο να βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά την ετοιμότητα των ομάδων τους σε τόσο πρώιμο στάδιο.

Το πρώτο 45λεπτο κινήθηκε σε χαμηλό τέμπο, με τις φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες να είναι λιγοστές. Ο Πανιώνιος είχε ελαφρά υπεροχή στην κυκλοφορία της μπάλας και προσπάθησε να πιέσει, χωρίς όμως να δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία. Μάλιστα, αμφότερες οι ομάδες είδαν από ένα τέρμα τους να ακυρώνεται, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Αγρινιώτες πάτησαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, απέκτησαν συνοχή και στο 60ο λεπτό ευτύχησαν να προηγηθούν. Ο Βαγγέλης Νικολάου με εύστοχο σουτ νίκησε τον Κράνινξ, διαμορφώνοντας το 1-0 που παρέμεινε ως το φινάλε, καθώς οι «κυανέρυθροι» δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις δικές τους στιγμές.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ξενόπουλος, Σατσιάς (60’ Μαυρίας), Κόγιτς (60’ Γκράναθ), Στάγιτς (60’ Όλσον), Μανρίκε (60’ Αποστολόπουλος), Νικολάου (60’ Γερνάς), Μπάσι (60’ Ράδος), Εράκοβιτς (46’ Προδρομίτης), Λομπάτο (46’ Αλμπάνης), Γκοτζάι (46’ Μπρέγκου), Άλεξιτς (60’ Εστεμπάν).

Πανιώνιος (Χουάν Φεράντο): Σκαφίδας (46' Κράνινξ), Χριστόπουλος (46' Βενάρδος), Ζούλιας (63' Νίτσος), Ασλανίδης (63' Μπούρης), Γκαντέλιο (63' Τσαντήλας), Στούπης (46' Μπαΐνοβιτς), Πεττάς (63' Χατζηστραβός), Ντίας (63' Φελίσιο), Αλεξανδράκης (46' Μόρσεϊ), Φοκάμ (46' Μπαϊραμίδης, 76' Γιάκοβλεφ), Μανάλης (63' Γεωργογιάννης).