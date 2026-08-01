Οριστικό: Τα βρήκε σε όλα με τον Μικελμπρενσί ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία... ανάσα από την ολοκλήρωση ακόμη μίας μεταγραφικής κίνησης, καθώς ο Γουϊλιάμ Μικελμπρενσί έχει συμφωνήσει με τον «δικέφαλο» του Βορρά και αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του.

Οι «ασπρόμαυροι» επέλεξαν να επενδύσουν σε έναν ποδοσφαιριστή με προοπτική εξέλιξης και παραστάσεις από υψηλό επίπεδο, με τον 22χρονο δεξιό μπακ να αποτελεί την επιλογή για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας.

Ο νεαρός αμυντικός διαθέτει εμπειρίες από τη Γερμανία και τη Γαλλία, έχοντας αγωνιστεί τα τελευταία χρόνια με τη φανέλα του Αμβούργου και της Μετς. Στον ΠΑΟΚ προορίζεται να πλαισιώσει τον Τζόντζο Κένι, προσφέροντας επιπλέον λύσεις στο δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής και αποτελώντας την έκτη μεταγραφή της ομάδας για τη φετινή σεζόν.

Η άφιξή του στη Θεσσαλονίκη αναμένεται μέσα στα επόμενα 24ωρα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον σύλλογο.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Μικελμπρενσί αναμένεται να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ για τις αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ, μαζί με τον Τομ Λουσέ, καθώς ο «δικέφαλος» διατηρεί το δικαίωμα δύο αλλαγών στη λίστα έως την προσεχή Τετάρτη.