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Ατρόμητος: Έκλεισε Λύρατζη για το δεξί άκρο της άμυνας

Στον Ατρόμητο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Λευτέρης Λύρατζης, καθώς ο 26χρονος δεξιός μπακ έχει φτάσει σε πλήρη συμφωνία με την ομάδα του Περιστερίου.

Ατρόμητος: Έκλεισε Λύρατζη για το δεξί άκρο της άμυνας
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Ο Λύρατζης αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Πολωνία, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Ατρομήτου υπό τις οδηγίες του Ντούσαν Κέρκεζ. Αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον σύλλογο του Περιστερίου.

Το τυπικό σκέλος της μεταγραφής αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (03/08), με τον Ατρόμητο να προσθέτει στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις από το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Λύρατζης αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του ΠΑΟΚ και για πρώτη φορά στην επαγγελματική του καριέρα θα αποχωρήσει οριστικά από τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον «Δικέφαλο», είχε παραχωρηθεί ως δανεικός σε Βόλο, Αστέρα AKTOR, Ναϊμέγκεν και Πανσερραϊκό.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 33 παιχνίδια με τη φανέλα του Πανσερραϊκού, έχοντας απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ. Παράλληλα, είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή του ΠΑΟΚ για τα δύο παιχνίδια απέναντι στην Ντινάμο Κιέβου.

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