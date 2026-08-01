Χεζόνια: Μη εγγυημένο το συμβόλαιό του με τους Καβαλίερς

Ο Μάριο Χεζόνια υπέγραψε μονοετές, μη εγγυημένο συμβόλαιο με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, το οποίο προβλέπει απολαβές ύψους 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου 2,5 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, το ποσό δεν είναι εξ ολοκλήρου εγγυημένο. Για να εξασφαλίσει ο 31χρονος φόργουορντ ολόκληρο το συμβόλαιό του, θα πρέπει να παραμείνει στο ρόστερ των Καβαλίερς μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Σε περίπτωση που η ομάδα αποφασίσει να τον αποδεσμεύσει νωρίτερα, ο Κροάτης θα λάβει μόνο μέρος των χρημάτων που προβλέπει η συμφωνία.

Αντίθετα, εφόσον παραμείνει στο Οχάιο μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία, οι «Καβς» θα υποχρεούνται να του καταβάλουν ολόκληρο το ποσό των 2,8 εκατ. δολαρίων.

Ο Χεζόνια δεν δείχνει διατεθειμένος να αντιμετωπίσει την επιστροφή του στο ΝΒΑ ως μια απλή παρένθεση. Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να παλέψει για τη θέση του στο ρόστερ των Καβαλίερς και να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί ξανά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Την περσινή σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κροάτης πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στην EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 13,3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ ανά αγώνα.