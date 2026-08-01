ΑΕΚ: Στα «κιτρινόμαυρα» η Γέλενα Ντέλιτς

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση της Γέλενα Ντέλιτς, ενισχύοντας σημαντικά την ομάδα βόλεϊ Γυναικών. Η 26χρονη διεθνής Σέρβα κεντρική, ύψους 1,90 μ., διαθέτει πλούσια εμπειρία από κορυφαία πρωταθλήματα και έχει πανηγυρίσει νταμπλ στη Σερβία, Σούπερ Καπ Γαλλίας και Κύπελλο Ρουμανίας, ενώ τη σεζόν 2022/23 αναδείχθηκε κορυφαία σέρβερ του CEV Challenge Cup.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Γέλενα Ντέλιτς. Η 26χρονη (17/07/2000) διεθνής Σέρβα κεντρική, ύψους 1.90μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Γέλενα Ντέλιτς ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα από τον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο το 2021-22 κατέκτησε το νταμπλ στην Σερβία. Ακολούθησε για μία διετία η VfB Suhl LOTTO Thüringen, με την οποία μπήκε στα πλέι οφ του γερμανικού Πρωταθλήματος και τις δύο χρονιές και κατέκτησε την 3η θέση στο Challenge Cup του 2022-23. Μάλιστα, η ίδια αναδείχθηκε καλύτερη σέρβερ της διοργάνωσης. Το 2024 πήρε μεταγραφή για την Neptunes de Nantes Volley-ball, φτάνοντας ως τους Τελικούς του γαλλικού Πρωταθλήματος, ενώ κατέκτησε το Σούπερ Καπ Γαλλίας. Την περσινή σεζόν (2025-26) φόρεσε τη φανέλα της CS Volei Alba-Blaj, κατακτώντας το Κύπελλο Ρουμανίας και φτάνοντας ως τους Τελικούς του Πρωταθλήματος. Είναι διεθνής με την Εθνική Σερβίας και αυτή την περίοδο συμμετέχει στην προετοιμασία της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Γέλενα Ντέλιτς δήλωσε στο aek.gr:

«Είμαι πολύ χαρούμενη που έρχομαι στην ΑΕΚ. Γνωρίζω πως είναι ένα μεγάλο κλαμπ, με πολλά αθλήματα και με τεράστιο κοινό. Είμαι ενθουσιασμένη που θα βρίσκομαι στην Αθήνα, μια μαγική πόλη, με ωραίους ανθρώπους και υπέροχη κουζίνα. Οι στόχοι μου για φέτος είναι να προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα, όσο μπορώ και να βελτιωθώ ως άνθρωπος, αλλά και ως παίκτρια. Να τα δώσουμε όλα στο γήπεδο».

Γέλενα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!