Στη Ζάκυνθο Κάτσε και Κουάδρα

Ο 33χρονος Αλβανός μέσος βρισκόταν χωρίς ομάδα από τον Ιανουάριο του 2025 και πλέον επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό της Ζακύνθου.

Ο Κάτσε διαθέτει μεγάλη εμπειρία από το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας φορέσει μεταξύ άλλων τη φανέλα του ΠΑΟΚ, με τον οποίο κατέγραψε 158 συμμετοχές. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Παναθηναϊκό (32), ΑΕΛ (20), Βέροια (19), Άρη (16), Καλαμάτα (14) και ΝΠΣ Βόλο (12).

Τελευταίος σταθμός του πριν από τη Ζάκυνθο ήταν η Τζιλάνι του Κοσόβου, όπου πραγματοποίησε επτά συμμετοχές. Η τελευταία του παρουσία σε ελληνική ομάδα ήταν με τον Αιολικό, στον οποίο αγωνίστηκε για έξι μήνες, καταγράφοντας οκτώ συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

https://www.instagram.com/reel/DbgZXVQuXPu/

Παίκτης της Ζακύνθου είναι και ο Μαξιμιλιάνο Κουάδρα. Ο Αργεντινός επιθετικός έχει ήδη αγωνιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας περάσει από τον Λεβαδειακό και τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Με τον Λεβαδειακό κατέγραψε 23 συμμετοχές και τέσσερα γκολ, ενώ με τον Απόλλωνα Σμύρνης αγωνίστηκε σε 18 παιχνίδια, πετυχαίνοντας πέντε τέρματα.

Ο Κουάδρα προέρχεται από την Ντεπόρτες Τεμούκο, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Χιλής, όπου την περασμένη περίοδο σημείωσε δύο γκολ σε 15 συμμετοχές.