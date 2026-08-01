Μπόρνμουθ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντόνιο Σίλβα

Ο Αντόνιο Σίλβα αναμένεται να αποτελέσει μία από τις βασικές επιλογές της Μπόρνμουθ στο κέντρο της άμυνας, καλύπτοντας το κενό που άφησε ο Μάρκος Σενέσι, ο οποίος αποχώρησε από τον σύλλογο ως ελεύθερος με προορισμό την Τότεναμ.

Ο 22χρονος αμυντικός αφήνει την Μπενφίκα έπειτα από μια σημαντική παρουσία με τη φανέλα των «αετών». Συνολικά πραγματοποίησε 235 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ τη σεζόν 2022/23 αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της πορτογαλικής Primeira Liga, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα της Λισαβόνας.

Παράλληλα, ο Σίλβα έχει ήδη σημαντικές παραστάσεις και σε επίπεδο εθνικής ομάδας, καθώς αποτέλεσε μέλος της Πορτογαλίας που κατέκτησε το Nations League την περασμένη χρονιά.

Ο πρόεδρος ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων της Μπόρνμουθ, Τιάγκο Πίντο, στάθηκε στην εμπειρία που έχει αποκτήσει ο νεαρός στόπερ παρά το μικρό της ηλικίας του.

«Παρά το νεαρό της ηλικίας του, μόλις 22 ετών, έχει ήδη αποκτήσει τεράστια εμπειρία σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απόκτηση του Σίλβα έρχεται σε μια ιστορική περίοδο για την Μπόρνμουθ, η οποία εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, μέσω της παρουσίας της στο Europa League.

Τα «κεράσια» ετοιμάζονται πλέον για τη νέα σεζόν στην Premier League, την οποία θα ξεκινήσουν στις 23 Αυγούστου, υποδεχόμενα τη Μάντσεστερ Σίτι.