· Παναθηναϊκός

Ο Κέντρικ Ναν σε… beast mode από τις διακοπές του! (Videos)

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR, δουλεύει καθημερινά σε έντονους ρυθμούς, περίπου 25 μέρες πριν την έναρξη της προετοιμασίας. 

Ο Κέντρικ Ναν σε… beast mode από τις διακοπές του! (Videos)
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Στην πατρίδα του βρίσκεται ο Κέντρικ Ναν αυτό τον καιρό. Ο Αμερικανός σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR, γεμίζει τις… μπαταρίες του. Για να γυρίσει έτοιμος για τη δουλειά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενόψει μιας ακόμη απαιτητικής σεζόν. Τόσο για το «τριφύλλι» όσο και για τον ίδιο.

Ο καλύτερος σκόρερ των ευρωπαϊκών γηπέδων, σε λίγες μέρες θα πάει στην πόλη καταγωγής του, το Σικάγο. Όπου θα διοργανώσει ένα μπασκετικό καμπ. Έως τότε, απολαμβάνει τις ομορφιές του Μαϊάμι. Το οποίο είναι το δεύτερο σπίτι του.

Πώς τις απολαμβάνει; Με ιδρώτα και απίστευτη προπόνηση. Στα videos που δημοσιεύτηκαν από την καθημερινή δουλειά του Κέντρικ Ναν, μπορεί να διακρίνει ο καθένας γιατί ο συγκεκριμένος αθλητής είναι σε αυτό το επίπεδο.

Στις διακοπές του προπονείται πιο σκληρά απ’ όσο οι περισσότεροι παίκτες στο διάστημα δουλειάς με την ομάδα τους. Ο Ναν θυμίζει νεοσύλλεκτο στις ειδικές δυνάμεις του στρατού, ή κάποια ταινία του Ρόκυ, στην προετοιμασία πριν τον μεγάλο αγώνα.

Όλα αυτά περίπου 25 μέρες πριν αρχίσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν.

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