Τσέλσι: Συμφωνία με Ζοάο Πέδρο για νέο συμβόλαιο έως το 2033

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ζοάο Πέδρο έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Τσέλσι και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο, το οποίο θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2033.

Οι άνθρωποι της Τσέλσι πιστεύουν ιδιαίτερα στις δυνατότητες του 24χρονου επιθετικού και θέλουν να τον καταστήσουν σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού τους πλάνου για τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας αναμένεται να υπάρξει και σημαντική αύξηση στις αποδοχές του.

Η απόφαση των Λονδρέζων να επενδύσουν στον Ζοάο Πέδρο έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν για τον Βραζιλιάνο. Ο επιθετικός της Τσέλσι αγωνίστηκε σε 35 παιχνίδια στην Premier League, σημειώνοντας 15 γκολ και μοιράζοντας ακόμη 8 ασίστ.