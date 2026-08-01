Ο Τζόλης δεν... κρατιέται: Έριξε την πρώτη του «κανονιά» με την Άρσεναλ (vid)

Ο Χρήστος Τζόλης άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της Άρσεναλ, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ στο φιλικό απέναντι στην Τζιρόνα και συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις του από την πρώτη στιγμή που εντάχθηκε στους «κανονιέρηδες».

Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ βρέθηκε στο αρχικό σχήμα του Μικέλ Αρτέτα και κατάφερε να σκοράρει με ένα εντυπωσιακό τελείωμα εκτός περιοχής.

Αφού υποδέχθηκε την μπάλα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, εξαπέλυσε δυνατό σουτ, νικώντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το πρώτο του τέρμα με τη νέα του ομάδα.

Ο Τζόλης δείχνει να προσαρμόζεται ιδανικά στις απαιτήσεις της Άρσεναλ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Μετά την ασίστ που μοίρασε στο ανεπίσημο ντεμπούτο του, πρόσθεσε και το πρώτο του γκολ, στέλνοντας αισιόδοξα μηνύματα ενόψει της νέας σεζόν.