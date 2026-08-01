· Χάποελ Τελ Αβίβ

Χάποελ Τελ Αβίβ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιουτζίν Τζέρμαν

Στη Χάποελ Τελ Αβίβ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιουτζίν Τζέρμαν.

Χάποελ Τελ Αβίβ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιουτζίν Τζέρμαν
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Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει να ενισχύει το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να ανακοινώνει την απόκτηση του Γιουτζίν Τζέρμαν. Ο 28χρονος γκαρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο και επιστρέφει στην Ευρώπη, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί στον Ιωνικό.

Ο Αμερικανός άσος την περασμένη σεζόν ξεκίνησε την πορεία του στο Πουέρτο Ρίκο, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στην Κίνα, πριν πάρει την απόφαση να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά παρκέ για λογαριασμό της Χάποελ.

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