Επιμένουν οι Ισπανοί: «Ο Παυλίδης είναι το plan b της Μπαρτσελόνα»

Μπορεί η Μπενφίκα να έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να παραχωρήσει τον Βαγγέλη Παυλίδη, ωστόσο τα ισπανικά ΜΜΕ επιμένουν ότι ο Έλληνας φορ είναι στο... στόχαστρο της Μπαρτσελόνα.

Συγκεκριμένα η έντυπη έκδοση της «AS» αναφέρει ότι από την στιγμή που η περίπτωση του Χουλιάν Άλβαρες «ναυαγεί» οι Καταλανοί έχουν ως plan b τον διεθνή επιθετικό, ο οποίος στην Πορτογαλία έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του.

Παράλληλα ο στράικερ των «αετών» σημείωσε τέσσερα γκολ στα προκριματικά του Europa League, γεγονός που ανέβασε ακόμα περισσότερο τις μετοχές του.

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«Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να "χτενίζει" την αγορά, αναζητώντας τον επιθετικό που θα ηγηθεί της γραμμής κρούσης της μετά την αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Παρότι ο Χουλιάν Άλβαρες παραμένει ο μεγάλος στόχος της διοίκησης, οι "μπλαουγκράνα" διατηρούν ανοιχτές και εναλλακτικές επιλογές, σε περίπτωση που η μεταγραφή του Αργεντινού δεν ολοκληρωθεί.

Στο προσκήνιο ο Παυλίδης

Σύμφωνα με την "AS", ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στη λίστα των παικτών που εξετάζει η Μπαρτσελόνα για την ενίσχυση της κορυφής της επίθεσης. Ο Έλληνας φορ της Μπενφίκα δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή των Καταλανών, ωστόσο το προφίλ του αρέσει ιδιαίτερα, χάρη στην εμπειρία του, την εκτελεστική του δεινότητα και το σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με άλλες περιπτώσεις που βρίσκονται στο τραπέζι.

Οι εξελίξεις γύρω από τον Φεράν Τόρες ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την υπόθεση. Ο Ισπανός επιθετικός εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κομμάτι των πλάνων του Χάνσι Φλικ και η Μπαρτσελόνα εργάζεται για την ανανέωση του συμβολαίου του. Αν, ωστόσο, τελικά αποχωρήσει μέσα στο καλοκαίρι, οι "μπλαουγκράνα" θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία για να κινηθούν στην αγορά για έναν νέο "9". Σε αυτό το σενάριο, το όνομα του Παυλίδη θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στις επιλογές του Ντέκο.

Ένας σέντερ φορ με συνέπεια στο σκοράρισμα

Ο 27χρονος διεθνής επιθετικός αποδεικνύει εδώ και χρόνια ότι διαθέτει αξιοσημείωτη σταθερότητα στο σκοράρισμα, κάτι που σπάνια συναντάται εκτός των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Η Μπενφίκα επένδυσε 18 εκατομμύρια ευρώ το 2024 για να τον αποκτήσει από την Άλκμααρ και εκείνος δικαίωσε απόλυτα την εμπιστοσύνη της.

Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 30 γκολ και έξι ασίστ σε 53 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς του πορτογαλικού ποδοσφαίρου.

Μάλιστα, μέσα στην εβδομάδα πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ απέναντι στη Σεν Γκάλεν στα προκριματικά του Europa League, επίδοση που τον έφερε ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Δεν τον ξέχασαν στη Βαρκελώνη

Το όνομα του Παυλίδη μόνο άγνωστο δεν είναι στους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα. Ο Έλληνας επιθετικός είχε αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη σεζόν 2024/25, όταν σημείωσε χατ-τρικ μέσα σε μόλις 29 λεπτά απέναντι στους "μπλαουγκράνα", στην αναμέτρηση της φάσης των ομίλων του Champions League που διεξήχθη στη Λισαβόνα.

Εκείνη η εκπληκτική εμφάνιση παραμένει χαραγμένη στη μνήμη των Καταλανών και αποτελεί ακόμη έναν λόγο για τον οποίο ο Παυλίδης βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις εναλλακτικές επιλογές της Μπαρτσελόνα για την επόμενη ημέρα της επίθεσής της».