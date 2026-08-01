Ψάχνει τη «βόμβα» με Λόνι Γουόκερ η Παρτιζάν

Επίσημες διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Λόνι Γουόκερ φαίνεται να έχει ξεκινήσει η Παρτιζάν, εκμεταλλευόμενη το γεγονός πως η Μακάμπι θέλει να τον ξεφορτωθεί από το ρόστερ της, λόγω του υψηλού του συμβολαίου.

Μετά το ρήγμα στις σχέσεις του με τον Όντεντ Κάτας, ο Γουόκερ αναζήτησε συμβόλαιο στο ΝΒΑ μέσω των επαφών στο Summer League του Λας Βέγκας. Ωστόσο, οι πόρτες του «μαγικού κόσμου» παρέμειναν κλειστές για τον 27χρονο, γεγονός που κατέστησε σαφές πως η παραμονή του στην Ευρώπη ήταν λίγο πολύ δεδομένη.

Αρχικά, η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκονταν ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για τον ταλαντούχο σκόρερ, ωστόσο πλέον η Παρτιζάν έχει αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα για την υπογραφή του.

Η «Βασίλισσα» στράφηκε στην περίπτωση του Αρμόνι Μπρουκς και αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο στην ομάδα του Βελιγραδίου.

Στη Μακάμπι, ο Γουόκερ αμειβόταν με ένα ποσό που ξεπερνούσε τα 2.000.000 ευρώ ετησίως. Ο Αμερικανός εκτιμάται πως θα χρειαστεί να ρίξει τις οικονομικές του απαιτήσεις για να υπογράψει στους «ασπρόμαυρους».

Την περασμένη σεζόν στην EuroLeague, ο πρώην NBAer μέτρησε 15.1 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ ανά αγώνα, πιστοποιώντας πως πρόκειται για έναν από τους πιο χαρισματικούς σκόρερ της διοργάνωσης.