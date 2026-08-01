Τζόλης: Βασικός στο φιλικό της Άρσεναλ κόντρα στη Τζιρόνα

Η Άρσεναλ αντιμετωπίζει σε φιλικό παιχνίδι την Τζιρόνα στην Ισπανία, με τον Μικέλ Αρτέτα να επιλέγει τον Χρήστο Τζόλη στο βασικό του σχήμα.

Ο νεοαποκτηθέντας εξτρέμ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των «κανονιέρηδων», καθότι το προηγούμενο παιχνίδι στο οποίο αγωνίστηκε κόντρα στην ΜΚ Ντονς ήταν προπονητικού χαρακτήρα.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Άρσεναλ: