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Τζόλης: Βασικός στο φιλικό της Άρσεναλ κόντρα στη Τζιρόνα

Θέση στο βασικό σχήμα της Άρσεναλ για το φιλικό κόντρα στη Τζιρόνα πήρε ο Χρήστος Τζόλης (1/8, 21:00).

Τζόλης: Βασικός στο φιλικό της Άρσεναλ κόντρα στη Τζιρόνα
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Η Άρσεναλ αντιμετωπίζει σε φιλικό παιχνίδι την Τζιρόνα στην Ισπανία, με τον Μικέλ Αρτέτα να επιλέγει τον Χρήστο Τζόλη στο βασικό του σχήμα.

Ο νεοαποκτηθέντας εξτρέμ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των «κανονιέρηδων», καθότι το προηγούμενο παιχνίδι στο οποίο αγωνίστηκε κόντρα στην ΜΚ Ντονς ήταν προπονητικού χαρακτήρα.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Άρσεναλ:

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Τζόλης: Βασικός στο φιλικό της Άρσεναλ κόντρα στη Τζιρόνα

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