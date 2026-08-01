Κάνγκουα: «Η πρώτη επαφή έγινε πριν 3-4 μήνες, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ»

Ο Κινγκς Κάνγκουα έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο μέσος από τη Ζάμπια, μίλησε στο PAOTV και αποκάλυψε πότε άρχισαν οι συζητήσεις με τους «πράσινους». Παράλληλα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νέα σελίδα στην καριέρα του.

Αναλυτικά:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και που αποτελώ μέλος αυτής της καταπληκτικής ομάδας και αυτού του τόσο ιστορικού, μεγάλου συλλόγου. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος και πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ».

Για τις συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό: «Η πρώτη μας επαφή έγινε πριν από τρεις-τέσσερις μήνες. Μου εξήγησαν τα πάντα: το πλάνο, την ιδέα και όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Μου άρεσε το πρότζεκτ, μου άρεσε η φιλοσοφία του και τελικά αποφάσισα να έρθω και να γίνω μέρος αυτού του εγχειρήματος και του πλάνου του συλλόγου. Γι' αυτό είμαι πολύ ενθουσιασμένος.

Ο αθλητικός διευθυντής μου παρουσίασε το πρότζεκτ. Μου εξήγησε πώς θέλει να δουλέψει και γιατί πιστεύει ότι μπορώ να αποτελέσω μέρος αυτού του σχεδίου. Μου άρεσαν όλα όσα μου είπε, μου άρεσε το πλάνο του συλλόγου και, στο τέλος, αποφάσισα να έρθω.

Μίλησα επίσης με τον προπονητή. Κι εκείνος μου εξήγησε το πρότζεκτ και τα σχέδια της ομάδας. Η συζήτησή μας ήταν σχεδόν ίδια με εκείνη που είχα με τον αθλητικό διευθυντή και, για άλλη μία φορά, μου άρεσαν όλα όσα άκουσα. Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέρος αυτού του πρότζεκτ».

Για τους στόχους: «Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί ως ομάδα, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να επαναφέρουμε αυτή την ομάδα εκεί όπου πραγματικά ανήκει».

Για το τι να περιμένει ο κόσμος απ’ αυτόν: «Πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί να περιμένει έναν ποδοσφαιριστή με μεγάλη τεχνική κατάρτιση, πάθος και ισχυρό δέσιμο με τον σύλλογο και τους φιλάθλους. Θέλω επίσης να προσφέρω όμορφες και συναρπαστικές στιγμές.

Θα φέρω μαζί μου όλα όσα έχω μάθει μέχρι σήμερα στην καριέρα μου. Θα προσπαθήσω να προσφέρω τα πάντα σε αυτή την ομάδα και να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ. Στο τέλος, όμως, για να πετύχουμε τους στόχους μας, πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Πρέπει να εργαστούμε πολύ σκληρά ως ομάδα και πιστεύω ότι αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Ανυπομονώ για όσα έρχονται».

Για το τι τον έπεισε να έρθει: «Πρώτα απ' όλα, ο Παναθηναϊκός είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Είναι ένας πολύ, πολύ μεγάλος σύλλογος και όλοι τον γνωρίζουν. Τον ξέρω εδώ και πολλά χρόνια. Τον παρακολουθούσα στο Champions League όταν ήμουν παιδί. Γνωρίζω πολύ καλά μέγεθος του συλλόγου. Όταν με κάλεσαν, ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Ήταν μια ευκαιρία που έπρεπε να αρπάξω. Η αποστολή μας, όπως είπα, είναι να δουλέψουμε ως ομάδα, να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια, να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα και να επαναφέρουμε αυτή την ομάδα εκεί όπου ανήκει: στην κατάκτηση τίτλων».

Για το ποδοσφαιρικό του στυλ: «Είμαι ένας παίκτης που φέρνει ενθουσιασμό στο παιχνίδι και είναι πάντα έτοιμος να παλέψει για τους συμπαίκτες του και για τους φιλάθλους».

Το μήνυμά του στους φίλους του Παναθηναϊκού: «Γεια σας, φίλαθλοι! Πρώτα απ' όλα, είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο. Ανυπομονώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να σας συναντήσω όλους από κοντά. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα και για τη στήριξή σας. Τα λέμε σύντομα. Πάμε Παναθηναϊκέ».