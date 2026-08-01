Με νίκη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη Βουλγαρία η Καλαμάτα

Με νίκη ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στο Μπάνσκο η Καλαμάτα, επικρατώντας με 1-0 της Τζιλάνι στο τελευταίο φιλικό επί βουλγαρικού εδάφους. Το αποτέλεσμα είχε σαφώς μικρότερη σημασία από την εικόνα της ομάδας, με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα να μένει ικανοποιημένος από όσα παρουσίασαν οι ποδοσφαιριστές του στον αγωνιστικό χώρο.

Η «Μαύρη Θύελλα» ήταν δημιουργική σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα, έφτιαξε αρκετές προϋποθέσεις για γκολ και σημάδεψε δύο φορές τα δοκάρια, δείχνοντας στοιχεία από τη φιλοσοφία που επιχειρεί να περάσει το τεχνικό επιτελείο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Το μοναδικό τέρμα του αγώνα σημείωσε στο 65’ ο νεοαποκτηθείς Κένεθ Βάργκας με ωραίο τελείωμα, ενώ την πρώτη ανεπίσημη συμμετοχή του πραγματοποίησε ο Αργύρης Λιατσικούρας, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Καλαμάτας.

Με την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στη Βουλγαρία, η μεσσηνιακή ομάδα επιστρέφει στην Ελλάδα για να μπει στην τελική φάση της προετοιμασίας της. Επόμενος σταθμός είναι η συμμετοχή στο τουρνουά του Βόλου (10-12 Αυγούστου), ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων στο πρωτάθλημα.

Η σύνθεση της Καλαμάτας στο πρώτο ημίχρονο: Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Ροντρίγκες, Στρούγγης, Αλόνσο, Πινιέιρο, Βάργκας, Χάμζα, Σίγκουρντσον, Μπολίβαρ, Μορέιρα.

Αγωνίστηκαν επίσης οι: Βασίλιεβιτς, Ντιαρά, Λιατσικούρας, Παναγιώτου, Πέρες, Ναούμης, Κατάλντι, Μπακαγιόκο, Μπονέτο και Μιράντα.

Μετά τη λήξη της φιλικής αναμέτρησης, ο προπονητής της Καλαμάτας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, τόνισε: «Ολοκληρώσαμε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με ακόμη ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι. Αυτό που κρατάμε δεν είναι η νίκη, αλλά η διάθεση των παικτών να εφαρμόσουν όσα δουλεύουμε καθημερινά στις προπονήσεις. Παρουσιάσαμε αρκετά θετικά στοιχεία, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και δείχνουμε ότι χτίζουμε μια ομάδα με προοπτική, η οποία διαθέτει ποδοσφαιριστές με όρεξη να εξελιχθούν και να διακριθούν».