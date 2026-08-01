· Μπεσίκτας

Επίσημο: Ανακοινώθηκε από την Μπεσίκτας ο Γουένιεν Γκέιμπριελ

Κάτοικος... Τουρκίας ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού.

Επίσημο: Ανακοινώθηκε από την Μπεσίκτας ο Γουένιεν Γκέιμπριελ
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Η Μπεσίκτας συνεχίζει δυναμικά τον μεταγραφικό της σχεδιασμό, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γουένιεν Γκέιμπριελ για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο 28χρονος σέντερ από το Νότιο Σουδάν, ύψους 2,09 μέτρων, αποτελεί τη νέα προσθήκη της τουρκικής ομάδας, η οποία ενισχύει σημαντικά τη φροντ λάιν της ενόψει των υποχρεώσεων της νέας σεζόν.

Ο Γκέιμπριελ προέρχεται από τη Μπάγερν Μονάχου, με την οποία αγωνίστηκε την περασμένη χρονιά σε 36 αγώνες, ξεκινώντας βασικός στις επτά από αυτές τις αναμετρήσεις. Στη διάρκεια της σεζόν είχε μέσο όρο 6 πόντους, 3,7 ριμπάουντ, 0,8 ασίστ και 0,8 μπλοκ ανά παιχνίδι, συγκεντρώνοντας παράλληλα 6,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

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