ΑΕΚ: Αναμένεται σύντομα ο Βιτάλις στην Ελλάδα - «Τελειωμένη» η μεταγραφή του

Ο Μίλαν Βιτάλις της πρωταθλήτριας Ουγγαρίας, Έτο Γκιόρ, είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει ξεχωρίσει ο Χαβιέ Ριμπάλτα για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της ΑΕΚ και είναι μία... ανάσα από τη μετακίνησή του στον «δικέφαο».

Ο αθλητικός διευθυντής της Ένωσης» βλέπει στο πρόσωπο του 24χρονου διεθνούς μέσου τον παίκτη που μπορεί να προσθέσει περισσότερη ένταση, δυναμισμό και ενέργεια στον χώρο του κέντρου, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τετράδα μαζί με τους Μάγερ, Μάριν και Κάιρινεν, ενώ ως επιπλέον λύση υπάρχει και ο Πέτρος Μάνταλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επαφές ανάμεσα στην ΑΕΚ, την Έτο Γκιόρ και την πλευρά του ποδοσφαιριστή βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Μάλιστα, οι τελευταίες εκτιμήσεις αναφέρουν πως η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, καθώς θεωρείται πλέον εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει ανατροπή στα δεδομένα.

Ο Βιτάλις προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, καθώς αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της εντυπωσιακής πορείας της Έτο Γκιόρ στο ουγγρικό πρωτάθλημα. Παράλληλα, έχει καταφέρει να καθιερωθεί στην εθνική ομάδα της Ουγγαρίας, με την οποία έκανε το ντεμπούτο του τον Σεπτέμβριο του 2025 και ήδη μετρά οκτώ συμμετοχές.

Το όνομά του είχε απασχολήσει έντονα και άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, με τη Σέλτικ και τη Ρέιντζερς να έχουν εξετάσει την περίπτωσή του, ωστόσο η ΑΕΚ φαίνεται πως κερδίζει τη μάχη απέναντι στους δύο μεγάλους της Σκωτίας.

Το κόστος της μεταγραφής, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Ουγγαρία, αναμένεται να φτάσει περίπου τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, εφόσον ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στην Αθήνα, ο Βιτάλις δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα playoffs του Champions League, καθώς έχει ήδη αγωνιστεί στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την Έτο Γκιόρ, η οποία ξεκίνησε την πορεία της από τον πρώτο προκριματικό γύρο.