Χέρενφεν - Βόλος 3-2: Θετικά δείγματα παρά την ήττα για τους Βοιωτούς

Η Χέρενφεν άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό, με τον Βέντε να ευστοχεί από την άσπρη βούλα. Λίγα λεπτά νωρίτερα, στο 14', ο Βόλος είχε χάσει σημαντική ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα, όταν το σουτ του Φουρτάδο αποκρούστηκε από τον Κλαβέρμπορ.

Στο 34' οι Ολλανδοί διπλασίασαν τα τέρματά τους. Μετά από σέντρα του Λίντεϊ, ο Μασίν επιχείρησε να τελειώσει τη φάση, με την μπάλα να κοντράρει σε αμυντικό του Βόλου και να καταλήγει στα δίχτυα ως αυτογκόλ.

Ο Βόλος μπήκε ξανά στο παιχνίδι στο 64', όταν ο Ουρτάδο μείωσε σε 2-1. Ωστόσο, η Χέρενφεν απάντησε άμεσα, με τον Βέντε να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 71' και να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-1.

Το τελικό 3-2 διαμόρφωσε ο Φουρτάδο στο 86ο λεπτό, με όμορφο μακρινό σουτ, χωρίς όμως να μπορέσει ο Βόλος να φτάσει στην ισοφάριση.

Για τη Χέρενφεν αγωνίστηκε βασικός ο Έλληνας αριστερός μπακ Βασίλης Ζαγαρίτης, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 86'.