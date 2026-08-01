Επίσημο: Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στη Ρόμα

Ο Κουλιεράκης ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, έχοντας ήδη αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες στο γερμανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ. Πλέον, ο Έλληνας στόπερ θα αγωνίζεται στη Serie A, αποτελώντας μέλος της Ρόμα.

Η συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπει ένα ποσό ύψους 15 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη 3 εκατ. ευρώ μπορούν να προκύψουν μέσω μπόνους, ανεβάζοντας συνολικά το κόστος της μεταγραφής στα 18 εκατ. ευρώ.

Με τη μετακίνησή του στη Ρώμη, ο Κουλιεράκης γίνεται ο 10ος Έλληνας ποδοσφαιριστής στην ιστορία που φορά τη φανέλα της Ρόμα.

Ο τελευταίος ήταν ο Κώστας Τσιμίκας, ενώ πριν από εκείνον είχαν αγωνιστεί στους «τζαλορόσι» οι Βασίλης Τοροσίδης, Κώστας Μανωλάς, Χοσέ Χολέμπας, Παναγιώτης Ταχτσίδης, Δημήτρης Ελευθερόπουλος, Τραϊανός Δέλλας, Λάμπρος Χούτος και Γιώργος Κεραμίτσης.