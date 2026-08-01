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Μάβερικς: Στο στόχαστρο ο Μπένεντικτ Μάθουριν

Οι Ντάλας Μάβερικς συνεχίζουν να εξετάζουν την αγορά με στόχο την ενίσχυση του ρόστερ τους και έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Μπένεντικτ Μάθουριν.

Μάβερικς: Στο στόχαστρο ο Μπένεντικτ Μάθουριν
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Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο του «HoopsHype», οι Μάβερικς είναι μία από τις ομάδες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον Μάθουριν. Ο Καναδός άσος αποτελεί μια περίπτωση που εξετάζεται σοβαρά από το Ντάλας, καθώς οι άνθρωποι της ομάδας αναζητούν λύσεις που μπορούν να προσφέρουν ποιότητα και βάθος στο ρόστερ.

Πέρα από τους Μάβερικς, ενδιαφέρον για τον 24χρονο φέρονται να έχουν δείξει επίσης οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς, οι Σικάγο Μπουλς και οι Μιλγουόκι Μπακς, γεγονός που δημιουργεί ανταγωνισμό για την απόκτησή του.

Παρότι ο Μάθουριν βρίσκεται στο ραντάρ αρκετών ομάδων, η υπόθεση δεν θεωρείται προχωρημένη. Όπως αναφέρει ο Σκότο, υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος μέχρι να προκύψει συμφωνία, καθώς θα πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα πιθανό sign-and-trade.

Οι Μάβερικς, πάντως, έχουν ήδη ξεχωρίσει την περίπτωση του Μάθουριν και αναμένεται να παρακολουθήσουν στενά τις εξελίξεις στην αγορά.

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