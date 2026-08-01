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Παναθηναϊκός: Οι ευχές της Athens Kallithea στον Παύλο Παντελίδη

Η Athens Kallithea ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν υπήρχε πρόθεση στη φάση που προκάλεσε τον τραυματισμό του Έλληνα εξτρέμ.

Παναθηναϊκός: Οι ευχές της Athens Kallithea στον Παύλο Παντελίδη
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Η Athens Kallithea εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία στέλνει τις ευχές της στον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό της ομάδας των νοτίων προαστίων με τον Παναθηναϊκό.

Ο σύλλογος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν υπήρχε πρόθεση στη φάση που προκάλεσε τον τραυματισμό του Έλληνα εξτρέμ.

Η ανακοίνωση

«Η Athens Kallithea FC εκφράζει την ειλικρινή της συμπαράσταση στον Παύλο Παντελίδη για τον τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της χθεσινής φιλικής αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο Προπονητικό Κέντρο "Γεώργιος Καλαφάτης".

Όπως είναι ευρέως γνωστό, το ευ αγωνίζεσθαι αποτελεί θεμελιώδης αρχή του συλλόγου μας, και για αυτόν τον λόγο, επιθυμούμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι στη συγκεκριμένη φάση δεν υπήρχε καμία πρόθεση πρόκλησης τραυματισμού. Παρ’ όλα αυτά, όλοι οι ποδοσφαιριστές μας έχουν επηρεαστεί βαθιά από αυτό το τόσο άτυχο περιστατικό.

Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα για εμάς, καθώς η ομάδα μας διατηρεί μια στενή και εξαιρετική σχέση με τον Παναθηναϊκό, με τη χθεσινή φιλική αναμέτρηση να αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη επιβεβαίωσή της.

Οι σκέψεις όλων μας είναι με τον Παύλο και του ευχόμαστε πλήρη και ταχεία αποκατάσταση».

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