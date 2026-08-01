Άνετη νίκη για την Εθνική Νεανίδων

Η Ελλάδα είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στα Σκόπια, φτάνοντας με άνεση στη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια.

Κορυφαία για την Εθνική ήταν η Κακαρά, η οποία πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 κλεψίματα. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά της Φουστέρη με 16 πόντους, ενώ η Υφαντοπούλου πρόσθεσε 13.

Η Εθνική Νεανίδων θα αντιμετωπίσει τη Σλοβακία στις 2 Αυγούστου στις 18:30, ενώ την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων θα παίξει απέναντι στη Δανία στις 4 Αυγούστου στις 21:00.

Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στα προημιτελικά, με την Ελλάδα να έχει πλέον κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τον στόχο της.

Τα δεκάλεπτα: 13-19, 20-40, 31-50, 42-73.

Ελλάδα (Μασλαρινός): Κακαρά 20 (2/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 κλεψίματα), Φουστέρη 16 (3/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές), Προδρομίδη 5, Χλιαουτάκη 6, Τσιανάκα 5 (3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Βίγκα (0/8 τρίποντα), Υφαντοπούλου 13 (3/3 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Τουμπανιάρη 4 (2/8 βολές, 9 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Καμπακά 2, Σαμαντά 2, Καβελίδη.