· Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

NBA: Συνεχίζει στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ο Γκάρι Πέιτον ΙΙ

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και ο Γκάρι Πέιτον ΙΙ θα συνεχίσουν μαζί και τη νέα σεζόν.

NBA: Συνεχίζει στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ο Γκάρι Πέιτον ΙΙ
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Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, ο Πέιτον υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο αξίας 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων και θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, σε μια εξέλιξη που δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη.

Ο 33χρονος γκαρντ έχει συνδέσει μεγάλο μέρος της καριέρας του με την ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ και αποτελεί μία από τις σταθερές επιλογές του Στιβ Κερ. Η αμυντική του προσφορά, η ενέργεια και ο ρόλος του ως ρολίστας τον έχουν καταστήσει σημαντικό κομμάτι του rotation.

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