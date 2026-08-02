NBA: Συνεχίζει στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ο Γκάρι Πέιτον ΙΙ

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, ο Πέιτον υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο αξίας 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων και θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, σε μια εξέλιξη που δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη.

Ο 33χρονος γκαρντ έχει συνδέσει μεγάλο μέρος της καριέρας του με την ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ και αποτελεί μία από τις σταθερές επιλογές του Στιβ Κερ. Η αμυντική του προσφορά, η ενέργεια και ο ρόλος του ως ρολίστας τον έχουν καταστήσει σημαντικό κομμάτι του rotation.